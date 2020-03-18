Посольство Беларуси в Индии собирает данные о белорусских гражданах, которые не могут вылететь на родину

Минск, 18 марта. Посольство Беларуси в Индии собирает данные о белорусских гражданах, которые находятся в Индии, Непале, Шри-Ланке и Бангладеш и не могут улететь на родину. Об этом сообщается на странице белорусской дипмиссии в "Фейсбуке".

"После вступления в силу распоряжения правительства Российской Федерации №635-р от 16 марта 2020 года граждане Республики Беларусь оказались отрезаны от ранее доступных маршрутов возвращения домой, — говорится в сообщении. — В частности, не смогла вернуться в Беларусь одна группа из города Даболим, штат Гоа, Республики Индия. На очереди — еще несколько групп из Гоа и Шри-Ланки, нам также известно о проблемных случаях в Непале и штате Керала Индии".

Как отмечают в посольстве, "все необходимые каналы задействованы, но решения по-прежнему нет".

Посольство просит всех граждан, которые находятся в регионе и нуждаются в содействии, внести свои данные в список. "Нам крайне важно знать о всех гражданах Беларуси в Индии, Шри-Ланке, Непале и Бангладеш", — подчеркивается в сообщении.

Там также указаны контактные данные сотрудников белорусского посольства, с которыми можно при необходимости связаться.