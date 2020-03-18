МИД: Ситуация с возвращением белорусских граждан на родину остается сложной

Минск, 18 марта. Введение рядом стран мира жестких ограничительных мер по въезду иностранцев из-за коронавируса спровоцировало сложную ситуацию с возвращением на родину граждан Беларуси, следующих транзитом. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза, опубликованном 18 марта на сайте внешнеполитического ведомства.

"С момента начала острой фазы по состоянию на сегодняшний день МИД и белорусскими загранучреждениями оказано разноплановое содействие с возвращением домой более чем 1.700 граждан нашей страны, — отметил он. — Эта цифра не учитывает многочисленные обращения по линии посольств Беларуси в России и Украине. Только за сегодняшний день, помимо прочего, удалось обеспечить возвращение с территории Литвы группы из более 400 белорусских детей и сопровождающих их взрослых, проходивших реабилитацию в санатории "Друскининкай". На особом контроле находится ситуация с возвращением группы белорусских граждан из санатория в Юрмале. Речь идет 136 белорусских детях и сопровождающих их лицах".

"В ближайшем фокусе внимания белорусских дипмиссий находится еще порядка 1.200 белорусских граждан. Это не количество белорусов, находящихся за рубежом, а оценочное число тех, кому содействие может потребоваться в ближайшее время, — сказал Глаз. — Еще порядка 1.100 граждан Беларуси находятся за рубежом по линии только белорусских туристических операторов, в том числе в отдаленных странах. Большое число наших соотечественников пребывает в Египте".

По словам Глаза, ситуация "остается сложной, вместе с тем критических моментов, связанных с угрозой жизни граждан, на сегодняшний день не отмечено".

Он подчеркнул, что работа ведется в плотном контакте со всеми заинтересованными государственными органами Беларуси, осуществляется плотное взаимодействие с ОАО "Белавиа".

Глаз отметил, что национальный авиаперевозчик не намерен по инициативе белорусской стороны отменять запланированные полеты, в том числе в страны ЕС, и будет продолжать доставлять белорусских граждан в Минск. Речь идет о прямых рейсах в Париж, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Прагу, Будапешт и по другим направлениям. С 29 марта 2020 года "Белавиа" планирует запуск рейса Минск — Вена".

Достигнута договоренность о продолжении выполнения рейсов "Белавиа" в Египет до 31 марта 2020 года специально для обеспечения возможности выезда граждан Беларуси.

"Всеми указанными рейсами имеют право и активно пользуются для возвращения также граждане России и других государств", — подчеркнул Глаз.

"По актуальной в настоящий момент рабочей информации, белорусские граждане могут следовать транзитом в Минск через Москву исключительно через воздушные пункты пропуска аэропортов Домодедово и Шереметьево, — сказал Глаз. — Обращаем особое внимание, что для транзита через Москву необходимо иметь купленные авиабилеты в Республику Беларусь, позволяющие покинуть аэропорты Домодедово и Шереметьево в течение 24 часов".

По словам пресс-секретаря, развернутая официальная информация по детальному порядку транзитного пропуска граждан Беларуси через воздушные пункты пропуска на территории России в МИД до настоящего момента не поступала.

Глаз подчеркнул, что продолжается работа над "поиском вариантов разрешения ситуации, связанной с отказом российских авиалиний взять на борт белорусских туристов из Гоа и Шри-Ланки.

Посольство Беларуси в Индии также собирает данные о всех гражданах Беларуси, которые находятся на территории Индии, Непала, Шри-Ланки, Бангладеш и пока лишены возможности вернуться на родину.

"При этом разрешение указанных сложных ситуаций должно проводиться при более активном вовлечении всех ответственных, включая туристических операторов и авиаперевозчиков", — сказал Глаз.

В то же время, отметил он, данные Госпогранкомитета Беларуси свидетельствуют о том, что остается существенным количество граждан Беларуси, выезжающих за рубеж, несмотря на озвученные рекомендации МИД.

"В этой связи еще раз настоятельно рекомендуем воздержаться в данный период от зарубежных поездок", — подчеркнул пресс-секретарь.