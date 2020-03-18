21 марта в Красном костеле Минска пройдет межрелигиозная молитва об избавлении от коронавируса COVID-19

Минск, 18 марта. 21 марта в минском костеле Святых Симеона и Елены (Красный костел) пройдет межрелигиозная молитва об избавлении от коронавируса COVID-19, сообщает сайт прихода.

Совместная молитва состоится в 19.45, сразу же после святой мессы. Поучаствовать в ней приглашены представители Белорусского экзархата Русской православной церкви, Лютеранской церкви и других протестантских деноминаций Беларуси, а также иудейской и мусульманской общин. Молитву возглавит глава белорусского католического епископата — митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

По последним данным Минздрава, на 18 марта в Беларуси зафиксирован 51 случай коронавируса COVID-19. "Девять пациентов имеют клинические признаки инфекции COVID-19, т.е. по сути, являются больными. Также на контроле находятся 37 пациентов с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни", — сообщила пресс-служба министерства. Из больниц выписаны пять пациентов, еще трем проводится повторное лабораторное обследование, они готовятся к выписке в ближайшее время.



Продолжается медицинское наблюдение за 1.960 гражданами, прибывшими из неблагополучных стран, в отношении почти 2.700 двухнедельное медицинское наблюдение завершено.