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Дата распечатки: 19.03.2020 12:49
 
19.03.2020 11:47 Общество

Лукашенко о коронавирусе: Это очередной психоз, который кому-то на руку

Минск, 19 марта. На совещании 19 марта Александр Лукашенко объяснил, что его больше всего волнует в ситуации с коронавирусом.

"Абсолютно убежден, что это очередной такой же психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред. Но мы живем в конкретной ситуации и, естественно, должны исходить из той обстановки, которая складывается не только у нас, но и за пределами нашей страны. Я абсолютно убежден, что мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса. Вот это меня больше всего волнует", — цитирует Лукашенко телеграм-канал "Пул Первого".

Сообщается также, что на совещание по эпидемиологической ситуации приглашены эпидемиологи и вирусологи. 

(Будет дополнено.)

БелаПАН.

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