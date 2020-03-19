Лукашенко о коронавирусе: Это очередной психоз, который кому-то на руку

Минск, 19 марта. На совещании 19 марта Александр Лукашенко объяснил, что его больше всего волнует в ситуации с коронавирусом.



"Абсолютно убежден, что это очередной такой же психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред. Но мы живем в конкретной ситуации и, естественно, должны исходить из той обстановки, которая складывается не только у нас, но и за пределами нашей страны. Я абсолютно убежден, что мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса. Вот это меня больше всего волнует", — цитирует Лукашенко телеграм-канал "Пул Первого".



Сообщается также, что на совещание по эпидемиологической ситуации приглашены эпидемиологи и вирусологи.



(Будет дополнено.)