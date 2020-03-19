Лукашенко о коронавирусе: Это очередной психоз, который кому-то на руку (дополнено)

Минск, 19 марта. "Я коронавирус этот называю не иначе как психозом, и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило", — заявил Александр Лукашенко 19 марта на совещании по эпидемиологической ситуации в стране.

Фрагмент совещания был показан по телеканалу "Беларусь 1".



"Абсолютно убежден, что это очередной такой же психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред. Но мы живем в конкретной ситуации и, естественно, должны исходить из той обстановки, которая складывается не только у нас, но и за пределами нашей страны. Я абсолютно убежден, что мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса. Вот это меня больше всего волнует", — сказал Лукашенко.

По его мнению, "цивилизованный мир нашей планеты вообще с ума сошел". "Там уже и политики начинают советы давать, используют в своих интересах эти все процессы в зависимости от того, что в конкретной стране происходит. Поэтому я вот этого боюсь — чтобы мы не навредили этим коронавирусом", — подчеркнул Лукашенко.



Но в ситуации с распространением коронавируса в мире он увидел и пользу. "В чем заключается эта польза? Прежде всего в том, что мы встряхнули систему здравоохранения. Особенно — эпидемиологи, вирусологи, о которых мы вообще забыли, — пояснил глава государства. — Да подумаешь, нет таких сегодня проблем в мире. Так хорошо, что сохранили эту еще систему с советских времен и не угробили вас. А так мы людей лечим-лечим, а что там за эпидемиологическая обстановка? Да ничего страшного. А вот этот психоз нас заставил как-то встряхнуться и в этом направлении поработать".

Пресс-служба президента сообщает, что на совещании присутствовали глава Администрации президента Игорь Сергеенко, госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков, министр здравоохранения Владимир Караник, представители Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, Белорусского государственного медицинского университета, Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии.



По словам Лукашенко, изначально он хотел провести встречу исключительно с вирусологами и эпидемиологами, так как позиция и подходы министра здравоохранения ему известны. "Но министр сказал, что он человек государственный и не будет одеяло тянуть на свою сторону. Думаю, к месту будет, если министр здравоохранения нам доложит о ситуации, которая складывается, а вы — о своей точке зрения", — сказал глава государства.