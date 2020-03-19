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Дата распечатки: 19.03.2020 17:24
 
19.03.2020 16:18 Экономика

Лукашенко освободил от НДС до 2031 года импортируемые воздушные суда

Минск, 19 марта. Воздушные суда, ввозимые на территорию Беларуси авиационными организациями, до 31 декабря 2030 года освобождаются от налога на добавленную стоимость. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 19 марта, сообщила пресс-служба президента.

От НДС освобождаются также ввозимые (ввезенные) авиационными организациями комплектующие изделия для воздушных судов и запасные части, наземное оборудование и иные товары, необходимые для использования при эксплуатации воздушных судов, в том числе ввозимые (ввезенные) после их ремонта либо технического обслуживания за пределами страны.

Указ принят "в целях обновления парка воздушных судов".

Еще одним указом ввозимые на территорию Беларуси грузовые автомобили экологического класса 6 освобождаются от утилизационного сбора и НДС. Документ принят "в целях создания условий для качественного обновления парка подвижного состава белорусских международных перевозчиков за счет приобретения современных транспортных средств высокого экологического класса". Документ продлевает действие норм, закрепленных указами от 15 февраля 2018 года и 10 апреля 2019 года.

БелаПАН.

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