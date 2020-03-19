Мясникович создал координационный совет по мониторингу ситуации, связанной с предотвращением распространения коронавируса

Минск, 19 марта. Приказом председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича 19 марта создан временный координационный совет по мониторингу ситуации, связанной с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, и выработке мер оперативного реагирования, сообщила пресс-служба ЕЭК.

Совет создан "в целях оказания содействия правительствам государств — членов Евразийского экономического союза в борьбе с коронавирусной инфекцией и выработки согласованных мер и рекомендаций по обеспечению защиты здоровья населения, нераспространения коронавирусной инфекции на территориях государств-членов, с учетом необходимости сохранения макроэкономической стабильности, поддержания санитарно-эпидемиологического благополучия, взаимной торговли товарами, свободы передвижения рабочей силы на территориях государств-членов".

Совету поручено осуществлять мониторинг реализации в странах союза мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, обеспечить размещение этой информации на официальном сайте ЕАЭС, определить механизмы взаимного обмена информацией, содействовать активизации работы и реализации решений Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения стран союза.

Кроме того, по результатам мониторинга и обмена информацией совет будет разрабатывать предложения и рекомендации, представлять их председателю Коллегии ЕЭК и при необходимости — для рассмотрения на заседаниях коллегии и совета комиссии.

В состав временного координационного совета вошли министр по таможенному сотрудничеству Нурлан Акматов, министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Гегам Варданян, министр по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев, министр по экономике и финансовой политике Тимур Жаксылыков, министр по техническому регулированию Виктор Назаренко и министр по торговле Андрей Слепнев.