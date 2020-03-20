В связи с коронавирусом белорусский костел освободил детей и пожилых верующих от обязательного посещения воскресных и праздничных служб

Минск, 20 марта. Постоянный совет Конференции католических епископов Беларуси (ККЕБ) 19 марта принял дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса COVID-19, сообщает официальный портал Римско-католического костела в Беларуси.

Установлено, что диоцезиальные епископы должны предоставить диспенсацию, то есть освободить от обязательного участия в воскресных и праздничных службах, пожилых верующих, которые особенно уязвимы перед коронавирусом, детей и молодежь школьного возраста, а также тех, кто о них заботится, людей с симптомами болезни и тех, кто боится заражения.

Верующим, которые воспользуются диспенсацией или не смогут приходить на службы по состоянию здоровья либо иным важным причинам, рекомендовано присоединяться к ним, слушая воскресные радиотрансляции на Белорусском радио или следя за видеотрансляциями на официальном портале костела.

Структуры благотворительного католического общества Caritas должны оказывать помощь нуждающимся, в особенности тем, кто столкнулся с заражением коронавирусом, и тем, кто находится в группе риска.

Настоятелям приходов, руководителям костельных структур и монашеских сообществ надлежит "рассудительно подойти к организации разного рода евангелизационных, катехитических и иных мероприятий с точки зрения пастырской необходимости их проведения во время эпидемии и рассмотреть возможность их отмены или перенесения на другое время".

Все верующие должны неукоснительно выполнять приказания и распоряжения служб здравоохранения и общественного порядка.

Для белорусских католиков эти рекомендации являются "обязательными до их отмены".

Ранее в белорусских костелах были введены временные правила, направленные на нераспространение коронавируса. Согласно этим правилам, чествование креста, икон и реликвий "происходит на коленях или глубоким поклоном без касания и целования". На решетках исповедален "должен быть установлен защитный материал", который необходимо регулярно дезинфицировать и менять с соблюдением мер предосторожности. Знак успокоения, который верующие обычно передают во время мессы, пожимая друг другу руки, сейчас "передается склонением головы, без тактильного контакта". Перед евхаристией духовные лица и служители "должны тщательно вымыть руки и во время нее неуклонно соблюдать нормы гигиены".

Кропильницы в храмах временно не будут наполнять освященной водой. Священники должны объяснить верующим "необходимость на некоторое время воздержаться от их использования". Людям рекомендуется "иметь дома освященную воду и пользоваться ею".

Католицизм — вторая после православия христианская конфессия в Беларуси по числу верующих. Согласно данным, опубликованным на официальном портале Римско-католического костела в Беларуси, католиками себя считают около 1,4 млн человек, или около 15% граждан страны.