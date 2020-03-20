Лукашенко поручил продолжить оснащение белорусских медучреждений компьютерными томографами производства минского ЧП "Адани" (дополнено)

Минск, 20 марта. Александр Лукашенко поручил продолжить оснащение медицинских учреждений Беларуси компьютерными томографами, которые производит минское научно-производственное частное предприятие "Адани", сообщает пресс-служба президента.

Посещая это предприятие 20 марта, Лукашенко позитивно оценил изготовленные компанией компьютерные томографы. В прошлом году "Адани" поставило по заказу Минздрава семь КТ в разные регионы Беларуси, выиграв тендер, — она предложила цену вдвое меньше, чем у зарубежных производителей, отмечает пресс-служба.

Лукашенко поручил руководителю "Адани" взять на личный контроль оснащение подобными аппаратами медучреждений по всей стране. "Возьми на контроль обеспечение медучреждений аппаратами аналогичного класса собственного производства. Сам проконтролируй, это свое (оборудование. — БелаПАН.), и оно дешевле", — сказал он, обращаясь к основателю и гендиректору "Адани" Владимиру Линеву.

Лукашенко поинтересовался, откуда произошло название предприятия. Ему пояснили, что ADANI — это аббревиатура от ADvanced ANalytical Instruments ("Новые аналитические приборы"). Компания была создана в 1991 году и тогда занималась разработкой ядерно-физических приборов для решения прикладных задач.

Линев рассказал, какие направления сейчас осваивают на предприятии, а также о модельном ряде оборудования. По его словам, более 85% продукции идет на экспорт. Лукашенко интересовался динамикой финансовых показателей. Ему доложили, что цифры продолжают расти.

Как сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, сейчас обсуждается возможность того, чтобы компания "Адани" взяла под централизованное сервисное обслуживание всю свою технику, которая работает в медучреждениях (только рентген-аппаратов в стране около 850). Это позволит сэкономить время и исключить длительный простой оборудования.

Обсуждена также тема проведения тендерных закупок для нужд здравоохранения, сообщает пресс-служба. Лукашенко подчеркнул эффективность этой процедуры, поскольку, по его словам, "соревнование должно быть". Возможны прямые поставки, если отечественный производитель предлагает выгодную цену. "Но тогда надо не о своем кармане заботиться, а по-хозяйски искать, как дешевле купить качественный товар", — добавил Лукашенко.

Он предложил ЧП "Адани" взять под управление некоторые госпредприятия. "Это образец, это высокий интеллект, высокий уровень импортозамещения, большие амбиции — увидели, где-то за рубежом производят: а что, мы не можем?" — спросил Лукашенко.

"Адани" он назвал локомотивом производства инновационной продукции. "Хотим, чтобы взяли на прицеп наши другие предприятия и тащили за собой, а они пусть производят комплектующие", — отметил глава государства.