Лукашенко о финансово-экономическом кризисе: Мы уже туда одной ногой вступили

Минск, 20 марта. В Беларуси анализируют, как будет развиваться финансово-экономическая ситуация в мире, заявил Александр Лукашенко 20 марта, общаясь с журналистами во время посещения научно-производственного частного предприятия "Адани" в Минске.

"Не хочу быть банальным, просто выскажу свое мнение, — цитирует главу государства его пресс-служба. — Что касается финансово-экономического кризиса, мы уже туда одной ногой вступили. А сейчас, поскольку волатильность и колебания по всем направлениям очень высокие, пытаемся эту ногу вернуть на место. В чем главный вопрос: удастся нам обратно эту ногу вернуть и рядом поставить или же мы туда и вторую ногу всунем?"



По словам Лукашенко, пока неясно, насколько сильно ухудшится экономическая ситуация в мире. Возможно, у стран еще получится вернуться к тому уровню развития, который был вчера. "Надо анализировать, что мы сейчас делаем. Впереди — послание президента народу и парламенту, поэтому прорабатываем и анализируем некоторые направления. Возможно, к тому времени обстановка позволит нам сделать определенные однозначные выводы", — сказал глава государства.



Журналисты поинтересовалась, как аномально теплая зима и в целом изменения климата отразятся на сельском хозяйстве и готова ли страна к климатическим катаклизмам. Лукашенко подчеркнул, что аграрный сектор экономики готов к изменениям климата, а сегодняшняя ситуация просто идеальная для посевной, сообщает пресс-служба.