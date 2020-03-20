Лукашенко: Надо людей заставить отвечать за себя и тех, кто рядом

Минск, 20 марта. Александр Лукашенко считает, что ситуация с коронавирусом в Беларуси не такая, чтобы принимать драконовские меры, но и успокаиваться не надо. Об этом он заявил 20 марта, общаясь с журналистами во время посещения научно-производственного частного предприятия "Адани" в Минске, сообщает пресс-служба президента.

"Надо людей в конце концов заставить отвечать за себя и тех, кто рядом, — сказал Лукашенко. — Если ты сморкаешься, кашляешь, так не выходи на улицу и не трави других, заразу не разноси. В этом вся суть. И очень многие государства очень жесткие меры в этом плане предпринимают".



Глава государства подверг критике тех, кто возвращается из-за рубежа, побывав в эпидемиологически неблагополучных странах, и скрывает это. В качестве примера он привел бизнесмена, который вернулся из Италии и обратился к врачам, когда уже находился в критическом состоянии. Из-за него пришлось взять на контроль более 300 человек, которых он потенциально мог заразить, отмечает пресс-служба. "Понятно, поехал ты за рубеж, побывал в Германии, Италии и Франции. Но приедь и скажи — мы тебя проверим, если нужно, сделаем заключение", — возмутился Лукашенко.



Он в очередной раз назвал ситуацию с коронавирусом "психопатией": "Спланировали и устроили какой-то психический дом. Но я порадовался за наших специалистов: они, не имея вакцины, не зная, как лечить, ни одного человека не потеряли". Лукашенко отметил, что в этом году от пневмонии в целом умерло гораздо меньше людей, чем в начале предыдущего.



Глава государства также не понимает тех белорусов, которые, несмотря на опасность, уехали отдыхать за границу. "А сейчас они ломятся в двери посольств наших, звонят в МИД: заберите нас. Но мы не можем 10 тысяч в один день забрать", — сказал Лукашенко.



Тем не менее он поставил задачу помочь гражданам, в том числе российским, вернуться на родину. "Кстати, россияне на борт наших людей в Таиланде не пускали. Но, думаю, договоримся. Это обычная безглуздица, это тупость, глупость. Для России это практически ничего не стоило, а вреда принесет огромное множество. Вот тогда и будет "интеграция", — добавил Лукашенко.



Он призвал граждан "не паниковать и не ломиться в магазины". "У нас достаточно продуктов. Россияне, когда закрыли границу, ретейлеры их обратились к нам: дайте продукты питания, потому что у нас начинается дефицит. Конечно, мы формируем партии и отправляем, и цена уже совсем другая", — заметил Лукашенко.



Он также считает, что среди белорусов нет такой "психопатии", как в западных странах.



По данным Минздрава, на 20 марта в Беларуси зафиксировано 69 случаев заражения COVID-19. 15 человек выписаны из больниц. Под наблюдением медиков находятся 42 пациента с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни. Клинические признаки имеют 12 человек.