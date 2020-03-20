Льготы для резидентов СЭЗ будут сохранены только при серьезной отдаче государству с их стороны, заявил Лукашенко

Минск, 20 марта. Александр Лукашенко настаивает на получении максимальной пользы для государства от резидентов свободных экономических зон (СЭЗ). Об этом, как сообщает пресс-служба президента, он заявил 20 марта во время посещения научно-производственного частного предприятия "Адани".



"Главное, чтобы валюта поступала, и желательно, чтобы она тратилась здесь", — сказал Лукашенко.



Он подчеркнул, что льготы для резидентов СЭЗ будут сохранены только в том случае, если будет серьезная отдача для страны.



В настоящее время, напоминает пресс-служба, резиденты СЭЗ освобождены от уплаты налога на прибыль в случае поставки продукции на экспорт или продажи другим резидентам СЭЗ. За прошлый год они уплатили в бюджет 1,3 млрд рублей, сформировав 3,5% его доходной части.



Лукашенко отметил, что на предприятиях, которые он посещает и которые не входят в СЭЗ, часто жалуются на неравные условия конкуренции. По мнению главы государства, вклад СЭЗ в благосостояние страны может быть больше. Поэтому, заявил он, планируется внимательно проанализировать Налоговой кодекс с этой точки зрения. "Мы вернемся к Налоговому кодексу и посмотрим, что плохо, что хорошо. Не потому, чтобы защемить кого-то. Вы видите, в какой ситуации функционирует государство: за каждую копейку, за рынки приходится драться", — объяснил Лукашенко.