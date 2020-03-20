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Дата распечатки: 20.03.2020 16:22
 
20.03.2020 15:20 Общество

Из 11 тысяч белорусов, выехавших за границу за последние три дня, около 90% — водители грузовиков, уточнил Госпогранкомитет

Минск, 20 марта. Из 11 тысяч белорусов, выехавших за границу за последние три дня, около 90% являются водителями грузовиков, уточнил в своем телеграм-канале Государственный пограничный комитет Беларуси. "На эту категорию граждан не распространяется запрет въезда в сопредельные с Беларусью страны", — отметили в погранкомитете. 

Накануне Министерство иностранных дел Беларуси со ссылкой на Госпогранкомитет сообщило: несмотря на рекомендации МИД воздержаться от зарубежных поездок, более 11 тысяч белорусов выехали из страны за последние трое суток. 

На сегодняшний день МИД и белорусские загранучреждения оказали содействие в возвращении домой более чем 2.500 белорусским гражданам, оказавшимся в сложной ситуации за рубежом. "В фокусе внимания белорусских дипломатических учреждений находится уже более 1.500 граждан, пребывающих за рубежом, которые потенциально могут обратиться за оказанием необходимого содействия в ближайшее время. Работа ведется на постоянной основе", — сообщил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз. 

Александр Лукашенко, посещая 20 марта столичное научно-производственное частное предприятие "Адани", подверг критике тех, кто уехал отдыхать за границу, несмотря на опасность. "А сейчас они ломятся в двери посольств наших, звонят в МИД: заберите нас. Но мы не можем 10 тысяч в один день забрать", — сказал Лукашенко.

БелаПАН.

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