Минздрав: Паника в СМИ мешает нам работать

Минск, 20 марта. Министерство здравоохранения прокомментировало опубликованную 20 марта в ряде СМИ информацию о том, что в Витебске от коронавируса умерла местная жительница.

"За последние две недели это уже четвертая смерть от журналистов. Вначале они "похоронили" известного предпринимателя, потом девушку в Гродно, затем мужчину в Лепеле. И вот — новая сенсация…" — говорится в комментарии, опубликованном в телеграм-канале Минздрава.

В министерстве подтвердили, что пациентка была госпитализирована 15 марта с первичным диагнозом "пневмония". Также отмечается, что женщина никуда из страны не выезжала. "В анамнезе — диабет, артериальная гипертензия, хронический бронхит и повышенная масса тела", — подчеркивают в комментарии.

Учитывая первичный диагноз, врачи взяли у женщины анализ на коронавирус, продолжили в Минздраве. Такой же анализ они предложили сдать ближайшим родственникам. На следующий день пришел отрицательный результат на анализ пациентки. Ближайшие родственники получат результаты на следующей неделе.

Также Минздрав пояснил, почему протестировали на коронавирус медработников (об этом говорилось в публикациях СМИ. — БелаПАН.): "В связи с тем, что в данное время больница перепрофилирована на работу с острыми пневмониями и вирусными инфекциями, сотрудники, согласно приказу Минздрава, обязаны обследоваться раз в две недели".

"А сейчас хотим спросить у тех любителей похайповать, которые разместили "бегом-бегом" статьи на интернет-ресурсах, — зачем? Почему Министерство здравоохранения вынуждено раскрывать диагнозы пациентов только лишь затем, чтобы журналисты и блогеры удостоверились, что это обычное людское недомыслие и незнание? Для того чтобы выставить диагноз, правильно соблюдать нормы санэпидрежима и спокойно делать свою работу, врачи учатся шесть лет", — говорится в комментарии.

В министерстве обращают внимание на то, что последние два месяца его представители "выступают в СМИ каждый день". "Мы постоянно говорим о том, что у нас введено обязательное типирование (мазок) на коронавирус для всех средних и тяжелых пневмоний. Для всех! Мы обязаны это сделать — проверить пациента и его родственников. Это обычная врачебная процедура. Да, ситуация в мире тяжелая. Да, у нас действительно есть несколько пациентов с клиническими проявлениями, а большинство — без симптомов, но с выставленным диагнозом COVID-19", — отмечается в сообщении.

"Паника в журналистско-блогерской среде категорически мешает нам работать! — подчеркнули в Минздраве. — Почему вопреки всем законам этики, деонтологии, права мы вынуждены оправдываться и вместо обычной каждодневной работы ждать очередной "смерти"?"