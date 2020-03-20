Призеры и четвертая команда предыдущего чемпионата Беларуси по футболу потеряли очки в стартовом туре нынешнего первенства

Минск, 20 марта. 19—22 марта проходит первый тур футбольного чемпионата Беларуси в высшей лиге. Белорусская федерация футбола — единственная в Европе, которая не сместила сроки проведения национального первенства из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Команды, занявшие в прошлом году места с первого по четвертое, потеряли очки. Чемпион брестское "Динамо" сыграло дома вничью 1:1 с вернувшимся в топ-дивизион клубом "Смолевичи". Серебряный призер БАТЭ (Борисов) уступил в Минске "Энергетику-БГУ" со счетом 1:3. Третья команда ЧБ-2019 солигорский "Шахтер" проиграл дома "Торпедо-БелАЗу" из Жодино — 0:1, а финишировавшее четвертым минское "Динамо" — на своем поле с таким же счетом дебютанту "Руху" (Брест).

21 марта состоятся матчи "Витебск" — "Городея", "Ислочь" (Минский район) — "Неман" (Гродно), "Слуцк" — "Славия" (Мозырь) и "Белшина" (Бобруйск) — "Минск".

В связи с переносом Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) международных матчей БФФ, в свою очередь, перенесла проведение второго тура чемпионата с 3—5 апреля на 27—29 марта.