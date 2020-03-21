Лукашенко: Россия полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти

Минск, 21 марта. Россия полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти, заявил Александр Лукашенко, заслушивая 21 марта доклад по вопросам работы белорусских нефтеперерабатывающих предприятий.

"Главное, что согласия российской стороны на наши предложения уже в конце первого квартала пошли. Ну, неважно там, под какими обстоятельствами и по каким причинам — мы видим ситуацию на нефтяном рынке, на рынке углеводородов. Мы понимаем, что природный газ привязан к нефти, идет падение цен на нефть, значит и цены на газ должны быть ниже", — отметил Лукашенко, фрагмент выступления которого показал телеканал "Беларусь 1".

В свою очередь, пресс-служба президента сообщает, что на совещание во Дворец Независимости приехали премьер-министр Сергей Румас и заместитель премьер-министра Юрий Назаров, председатель Совета Республики Наталья Кочанова (она также является председателем наблюдательного совета на "Нафтане"), глава Администрации президента Игорь Сергеенко и его заместитель Валерий Бельский, госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков, председатели КГК и КГБ Леонид Анфимов и Валерий Вакульчик, министр иностранных дел Владимир Макей и председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

Как пояснил глава государства, это полный состав рабочей группы, которая должна не просто мониторить ситуацию в этой сфере, но и принимать меры по загрузке белорусских НПЗ. Она еженедельно проводит свои заседания и информирует президента о результатах работы. Руководит рабочей группой Игорь Сергеенко.

"Я поручал, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Они поступили от россиян три дня назад. Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?" — спросил Лукашенко.

Глава Администрации подтвердил это и сообщил, что предложения России были рассмотрены на заседании рабочей группы.

По словам Лукашенко, на совещании будет рассмотрен комплекс вопросов, касающихся покупки сырья, загрузки нефтеперерабатывающих предприятий, удовлетворения спроса на нефтепродукты внутри страны и экспортных поставок.

"Белнефтехим" пока не договорился о поставках нефти с крупными российскими компаниями. Они настаивают на премии к цене нефти. Минск отказывается ее платить, поскольку российское сырье и так дорожает из-за налогового маневра. В этом году, согласно индикативному балансу, поставки российской нефти должны составить 24 млн тонн, однако Лукашенко заявил, что Беларусь не будет платить премию российским нефтяным компаниям, раз они поставляют продукт по мировой цене.

По итогам переговоров 11 марта в Москве премьер-министр Сергей Румас заявил, что ситуация на мировом рынке нефти изменилась, цены упали, и в связи с этим белорусская сторона представила России новые предложения для нефтяных компаний, которые "российская сторона приняла и пообещала в течение нескольких дней провести консультации с нефтяными компаниями и дать ответ". "На первый взгляд, предложения не были отвергнуты российской стороной. Думаю, что мы продвинемся в решении этого нефтяного спора", — сказал премьер-министр.

Официальный Минск заявляет, что работа над дорожными картами углубленной интеграции Беларуси и России не имеет смысла до урегулирования ситуации с поставками российской нефти.