Чемпионат мира по хоккею-2020 с участием белорусской сборной отменен из-за коронавируса

Минск, 22 марта. Из-за эпидемии коронавируса COVID-19 совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) отменил чемпионат мира, который должен был пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая нынешнего года и к которому готовилась белорусская сборная.

"Это жестокая реальность для международной хоккейной семьи, но мы должны ее принять, — цитирует пресс-служба ИИХФ президента федерации швейцарца Рене Фазеля. — Коронавирус — всеобщая проблема, которая требует значительных усилий со стороны государственных органов для борьбы с его распространением. ИИХФ должна сделать все возможное, чтобы поддержать эту борьбу. Мы должны пока отложить спорт и поддержать как госорганы, так и хоккейную семью".

Отложен также конгресс ИИХФ, планировавшийся на 21—23 мая в Цюрихе. Перенести ЧМ-2020 в другую страну признано невозможным, а его проведение в Швейцарии позднее является дискуссионным вопросом, поскольку хозяева мирового первенства определены до 2025 года. К примеру, в 2021 году турнир должны принять Беларусь и Латвия.

Порядок возврата билетов на матчи ЧМ-2020 ИИХФ намерена объявить позднее.

По данным на утро 21 марта, Швейцария занимает девятое место в мире и пятое в Европе по числу инфицированных COVID-19 (6.863 человека; умерло 80).

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес на 2021 год чемпионат Европы-2020.