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Дата распечатки: 23.03.2020 13:01
 
23.03.2020 12:02 Общество

Лукашенко о национальной системе судебных экспертиз: Если есть эффективность, тогда не надо ломать

Минск, 23 марта. Александр Лукашенко 23 марта принял с докладом председателя Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) Андрея Шведа. 

"Готов выслушать ваш доклад по совершенствованию системы судебно-медицинской экспертизы. Меня интересует тот уровень, на который мы вышли, особенно по сравнению с Россией и другими государствами. Как взаимодействие в этом плане с международными экспертными группами, криминалистами?" — цитирует Лукашенко его пресс-служба. 

Он напомнил, что Государственный комитет судебных экспертиз "создавался фактически с нуля". До его образования в стране не была налажена системная работа по многим видам исследований, не хватало и необходимых приборов. "Мы поставили перед собой задачу выйти на более высокий уровень в экспертной деятельности по всем направлениям, по всем видам преступлений. Удалось ли нам эту систему создать, способна ли она независимо, как сейчас, существовать? Потому что предложений много: опять ее подчинить, переподчинить. Я не склонен к этому, но должен быть прогресс. Если есть эффективность, тогда не надо ломать", — подчеркнул глава государства. 

Швед в свою очередь отметил, что с момента образования ГКСЭ прошло семь лет. По его словам, белорусская система судебных экспертиз "уникальная и независимая, самая лучшая на постсоветском пространстве". "Каждый год мы развиваемся, что-то совершенствуем", —  добавил он. 

Марина Носова, БелаПАН.

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