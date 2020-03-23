Лукашенко о национальной системе судебных экспертиз: Если есть эффективность, тогда не надо ломать

Минск, 23 марта. Александр Лукашенко 23 марта принял с докладом председателя Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) Андрея Шведа.

"Готов выслушать ваш доклад по совершенствованию системы судебно-медицинской экспертизы. Меня интересует тот уровень, на который мы вышли, особенно по сравнению с Россией и другими государствами. Как взаимодействие в этом плане с международными экспертными группами, криминалистами?" — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он напомнил, что Государственный комитет судебных экспертиз "создавался фактически с нуля". До его образования в стране не была налажена системная работа по многим видам исследований, не хватало и необходимых приборов. "Мы поставили перед собой задачу выйти на более высокий уровень в экспертной деятельности по всем направлениям, по всем видам преступлений. Удалось ли нам эту систему создать, способна ли она независимо, как сейчас, существовать? Потому что предложений много: опять ее подчинить, переподчинить. Я не склонен к этому, но должен быть прогресс. Если есть эффективность, тогда не надо ломать", — подчеркнул глава государства.

Швед в свою очередь отметил, что с момента образования ГКСЭ прошло семь лет. По его словам, белорусская система судебных экспертиз "уникальная и независимая, самая лучшая на постсоветском пространстве". "Каждый год мы развиваемся, что-то совершенствуем", — добавил он.