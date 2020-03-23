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Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/03/23/ru_1036901/
Дата распечатки: 23.03.2020 13:01
 
23.03.2020 12:38 Экономика

Первый вице-премьер Крутой: Правительство рассматривает комплекс мер для поддержки бизнеса

Минск, 23 марта. Белорусское правительство рассматривает комплекс мер для поддержки бизнеса на фоне коронавируса, сообщил 23 марта журналистам первый заместитель премьер-министра Беларуси Дмитрий Крутой.

По его словам, правительство собрало обращения бизнес-союзов. "Сейчас посекторально обсуждаем со всеми ассоциациями, наиболее пострадавшими компаниями. Идет очень активный процесс", — цитирует первого вице-премьера пресс-служба правительства.

Какие конкретно меры будут предприняты, он не сообщил. "Там очень большой список. Плюс мы смотрим те решения, которые приняты европейскими странами, Россией, США. Посмотрим, может быть, что-то интересное из этих документов для себя возьмем", —  сказал Крутой, подчеркнув, что "вопрос нужно решать оперативно".

По словам первого вице-премьера, пока сложно говорить и о предварительных оценках потерь, которые понес бизнес. "На прошлой неделе и на предприятия конкретные выезжали, и рынки мониторили, и ситуацию в небольших компаниях. Большой массив аналитической информации сейчас обрабатываем", — рассказал Крутой.

Как сообщалось, ряд бизнес-союзов обратился в правительство с предложением помочь субъектам предпринимательства в связи с потерями из-за коронавируса, в частности, снизить арендную плату, объявить налоговые каникулы и мораторий на проверки.

Марина Носова, БелаПАН.

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