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Дата распечатки: 23.03.2020 14:34
 
23.03.2020 14:00 Общество

В Беларуси выявлен уже 81 случай COVID-19

Минск, 23 марта. Количество выявленных в Беларуси случаев COVID-19 увеличилось до 81. Это следует из сообщения в официальном телеграм-канале Министерства здравоохранения.

"На сегодняшний день уже выписаны или готовятся к выписке 22 пациента. Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат, после проведенного лечения тесты — отрицательные. Еще 59 — находятся под медицинским контролем и на лечении", — сообщает Минздрав.

Отмечается также, что на сегодняшний день в стране проведено более 21 тысячи тестов на COVID-19. "Тестирование проводится с 23 января. Напомним, что Беларусь вошла в топ-10 стран мира с наибольшим числом выполненных тестов на коронавирус", — сообщает Минздрав.

По состоянию на 21 марта в Беларуси, по данным Минздрава, было выявлено 76 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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