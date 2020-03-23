В Беларуси выявлен уже 81 случай COVID-19

Минск, 23 марта. Количество выявленных в Беларуси случаев COVID-19 увеличилось до 81. Это следует из сообщения в официальном телеграм-канале Министерства здравоохранения.

"На сегодняшний день уже выписаны или готовятся к выписке 22 пациента. Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат, после проведенного лечения тесты — отрицательные. Еще 59 — находятся под медицинским контролем и на лечении", — сообщает Минздрав.



Отмечается также, что на сегодняшний день в стране проведено более 21 тысячи тестов на COVID-19. "Тестирование проводится с 23 января. Напомним, что Беларусь вошла в топ-10 стран мира с наибольшим числом выполненных тестов на коронавирус", — сообщает Минздрав.



По состоянию на 21 марта в Беларуси, по данным Минздрава, было выявлено 76 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.