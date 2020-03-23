Посольство РФ: Белорусские граждане могут находиться в России только транзитом при следовании домой

Минск, 23 марта. Белорусские граждане могут находиться в России только транзитом при следовании домой, сообщило российское посольство в Минске. Разъяснение последовало после того, как некоторые СМИ сообщили об открытии границы РФ для граждан Беларуси.

"В связи с обращениями граждан Беларуси, граждан государств — участников Содружества Независимых Государств, испытывающих определенные сложности с возвращением на родину из третьих стран через территорию России, правительством Российской Федерации было издано распоряжение № 685-р от 20 марта 2020 года, в соответствии с которым данным гражданам разрешается въезжать в Российскую Федерацию через воздушные пункты пропуска, но исключительно в режиме транзита — для дальнейшего следования в государство своего гражданства", — отмечается в релизе дипмиссии.

16 марта из-за распространения коронавируса COVID-19 правительство России запретило на период с 18 марта по 30 апреля въезд иностранцам, включая граждан Беларуси. При этом разрешалось перемещаться транзитом, но только через аэропорты, причем вылететь можно было только из аэропорта прилета. В связи с этим у белорусских граждан, возвращавшихся домой через Москву воздушным путем, возникла проблема трансфера из аэропорта Внуково, откуда не летают самолеты в Минск, в Шереметьево и Домодедово, откуда самолеты в белорусскую столицу летают. Соответственно и наземным путем после прилета в Москву или Санкт-Петербург следовать дальше домой возможности не было. С 23 марта, когда постановление правительства РФ было официально опубликовано, такая возможность появилась.

Федеральной службе безопасности России, в ведении которой находится погранслужба страны, поручено "обеспечить пропуск через государственную границу указанных граждан", говорится в документе.