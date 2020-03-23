Застрявшие в Гоа белорусские туристы могут быть вывезены 26 марта

Минск, 23 марта. Застрявшие в индийском штате Гоа белорусские и российские туристы могут быть вывезены 26 марта, сообщила пресс-служба Министерства спорта и туризма Беларуси.

Туристы — клиенты российского туроператора "Библио-Глобус". "Компания, ссылаясь на распоряжение правительства России от 16 марта (о запрете въезда иностранцев с 18 марта по 30 апреля из-за коронавируса. — БелаПАН.), спешным порядком аннулировала билеты граждан Республики Беларусь, которые должны были вернуться в Минск", — отмечается в релизе.

В Гоа находится 51 белорусский турист, еще 55 — в Шри-Ланке, девять — в Таиланде, один — в Танзании (тоже клиенты фирмы).

Проблема возникла с транзитом через аэропорт Внуково, куда туркомпания должна была доставить белорусских туристов. Минспорта занялось решением вопроса совместно с МИД, Минтрансом, Федеральным агентством по туризму РФ, объединениями работников туротрасли. Было подготовлено письмо премьер-министру Беларуси Сергею Румасу с просьбой оказать содействие в решении с российской стороной вопроса "о разрешении белорусским гражданам посадки на авиарейсы российских и иных авиакомпаний, следующих в российские аэропорты, в соответствии с их полетными программами, а также получении разъяснения по осуществлению транзита белорусскими гражданами через российские аэропорты".

23 марта опубликовано новое распоряжение правительства России (от 20 марта), которое разрешает транзит граждан Беларуси и других государств СНГ через территорию РФ. Речь идет о транзите белорусских граждан, возвращающихся домой из третьих стран. Чартерная программа действует, отмечает Минспорта. "Благодаря прямым контактам с руководством Федерального агентства по туризму" удалось достичь предварительной договоренности с туроператором "Библио-Глобус" организовать рейс в штат Гоа для вылета белорусских и российских пассажиров. Вылет планируется 26 марта. Точное время будет определено позднее. Белорусским клиентам "Библио-Глобуса", которые ранее не смогли вылететь домой авиакомпанией "Россия", необходимо "оперативно связаться любыми способами с туроператором и перевозчиком для того, чтобы заявить о своем желании попасть на указанный рейс".

23 марта пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз заявил, что остается острым вопрос возвращения белорусских граждан из стран Юго-Восточной Азии.

"Активно ищем пути разрешения сложившейся ситуации в контакте с российской стороной, так как граждане были доставлены туда российскими авиаперевозчиками и туроператорами. По-прежнему рассматриваются различные варианты, в том числе направление дополнительных бортов, однако для этого в любом случае потребуется определенное время, — отметил Глаз. — В течение дня находимся в постоянном контакте с российскими коллегами на различных уровнях в целях окончательного согласования дополнительных (кроме чартерного рейса) алгоритмов следования в Беларусь наших граждан, прибывающих в аэропорты Внуково (Москва. — БелаПАН.) и Пулково (Санкт-Петербург. — БелаПАН.). Взаимодействуем конструктивно и рассчитываем в ближайшее время завершить решение и данного вопроса".