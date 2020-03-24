Лукашенко обсудил по телефону с президентом Латвии тему возвращения домой граждан в условиях перекрытия границ и другие вопросы (обновлено)

Минск, 24 марта. 24 марта у Александра Лукашенко состоялся телефонный разговор с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

Одной из основных тем разговора, инициированного латвийской стороной, стал предстоящий визит Лукашенко в Латвию (планировался на начало апреля. — БелаПАН.). "В связи с введением в Латвии чрезвычайного положения, он перенесен на более поздние сроки. Как подчеркнул Александр Лукашенко, это решение белорусская сторона восприняла с пониманием. Новые даты будут согласованы по дипломатическим каналам", — говорится в сообщении.



Главы государств также обсудили основные аспекты двустороннего сотрудничества, главным образом торгово-экономического. Взаимный интерес в первую очередь представляют вопросы транспортировки грузов, транзита энергоресурсов, производственной кооперации, отмечает пресс-служба.

Отдельной темой разговора стало взаимодействие в условиях закрытия границ и запрета на передвижение граждан. "Беларусью и Латвией в данной сфере налажено конструктивное и тесное сотрудничество, благодаря чему тысячи людей имели возможность беспрепятственно вернуться домой. Александр Лукашенко выразил особую признательность коллеге за содействие в организации вывоза детей из санатория в городе Юрмала", — сообщает пресс-служба.