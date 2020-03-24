Четыре хоккеиста "Динамо-Молодечно" предстанут перед судом по делу о договорном матче

Минск, 24 марта. Четыре хоккеиста команды "Динамо-Молодечно" предстанут перед судом по делу о договорном матче чемпионата Беларуси против "Могилева", который состоялся 12 ноября 2019 года в Молодечно и завершился победой гостей 6:5, которые в середине встречи уступали 1:5 (по периодам — 1:3, 1:2, 4:0).

О завершении расследования уголовного дела о договорном матче сообщил 24 марта Следственный комитет. Дело вело главное управление по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции СК.

По данным следствия, в начале ноября прошлого года игрокам "Динамо-Молодечно" от иностранных граждан поступило предложение о получении вознаграждения за преднамеренный проигрыш в матче с "Могилевом". Сотрудники СК, МВД и Федерации хоккея установили, что к преступлению причастны семь хоккеистов "Динамо-Молодечно".

При расследовании получены сведения об иностранных гражданах, которые предложили хоккеистам "Динамо-Молодечно" "незаконное вознаграждение в размере миллиона российских рублей". "В свою очередь представители хоккейной команды вознаграждение не получили, так как их преступная деятельность была своевременно пресечена сотрудниками правоохранительных органов", — отмечает СК. В отношении иностранцев, предложивших деньги, уголовное дело выделено в отдельное производство для осуществления их уголовного преследования за рубежом.

По информации СК, во время допросов игроки подтвердили, что матч носил договорной характер. Действия хоккеистов квалифицированы по ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 253 Уголовного кодекса (покушение на получение незаконного вознаграждения спортсменами за оказание влияния на результаты соревнования). Возможное наказание — штраф или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

В отношении трех игроков "Динамо-Молодечно" уголовное преследование прекращено по нереабилитирующим основаниям (в связи с деятельным раскаянием). Уголовное дело в отношении четырех обвиняемых передано прокурору для направления в суд.

В адрес Федерации хоккея направлено представление "об устранении причин и условий, способствовавших совершению данного преступления, которое было рассмотрено на общем собрании коллектива вышеуказанной организации с участием следователя, где дана принципиальная оценка действиям всех фигурантов уголовного дела".

Стоит отметить, что на пресс-конференции после окончания этого матча главный тренер "Динамо-Молодечно" Дмитрий Кравченко заявил, что причин поражения надо искать не в хоккее, а "около хоккея".

23 марта в суде Московского района Минска начался судебный процесс по делу о договорных матчах в футболе и волейболе. Обвинения выдвинуты 20 игрокам.