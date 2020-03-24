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Дата распечатки: 24.03.2020 15:01
 
24.03.2020 14:49 Общество

МВД: Торговый центр "Дана Молл" возобновил работу — опасных предметов не обнаружено

Минск, 24 марта. В столичном торговом центре "Дана Молл" опасных предметов не обнаружено, спецмероприятия окончены, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале.

"В ходе проверки временно эвакуировались посетители и персонал. Торговый объект возобновил работу в штатном режиме", — отметила она.

Чемоданова также сообщила об окончании проверки на гомельском предприятии "Гомельгаз". "Саперно-пиротехническая группа обследовала неизвестную коробку, она оказалась пуста. В ходе проводимых мероприятий эвакуировались 150 работников предприятия", — добавила представитель МВД.

Утром 24 марта в милицию поступили анонимные электронные сообщения о заминировании ТЦ "Дана Молл" в Минске. В этот же день работник предприятия "Гомельгаз" обратился в правоохранительные органы с информацией о найденной в здании безхозной коробке, обмотанной скотчем.

Ирина Турчина, БелаПАН.

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