МВД: Торговый центр "Дана Молл" возобновил работу — опасных предметов не обнаружено

Минск, 24 марта. В столичном торговом центре "Дана Молл" опасных предметов не обнаружено, спецмероприятия окончены, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале.

"В ходе проверки временно эвакуировались посетители и персонал. Торговый объект возобновил работу в штатном режиме", — отметила она.

Чемоданова также сообщила об окончании проверки на гомельском предприятии "Гомельгаз". "Саперно-пиротехническая группа обследовала неизвестную коробку, она оказалась пуста. В ходе проводимых мероприятий эвакуировались 150 работников предприятия", — добавила представитель МВД.

Утром 24 марта в милицию поступили анонимные электронные сообщения о заминировании ТЦ "Дана Молл" в Минске. В этот же день работник предприятия "Гомельгаз" обратился в правоохранительные органы с информацией о найденной в здании безхозной коробке, обмотанной скотчем.