МОК и правительство Японии перенесли токийскую Олимпиаду-2020 на 2021 год из-за коронавируса

Минск, 24 марта. Из-за распространения коронавируса COVID-19 Международный олимпийский комитет и правительство Японии перенесли XXXII летние Олимпийские игры-2020 на 2021 год, сообщила 24 марта пресс-служба МОК по итогам переговоров президента МОК Томаса Баха и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.



Стороны "выразили обеспокоенность" в связи с пандемией COVID-19 и ее влиянием на подготовку спортсменов к Олимпиаде. Со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения отмечено, что в мире зарегистрировано уже более 375 тыс. случаев инфицирования этим коронавирусом.



Олимпиада, а также летние Паралимпийские игры должны пройти в Токио не позднее 2021 года. Олимпийские игры сохранят в своем названии год проведения 2020. Олимпийский огонь останется в Японии.



Национальный олимпийский комитет Беларуси сообщил, что "следит за развитием событий".



Ранее некоторые страны заявили, что не будут отправлять свои делегации на Олимпиаду в Токио. Из-за эпидемии почти все соревнования, включая квалификационные к Олимпиаде, остановлены.