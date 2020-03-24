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Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/03/24/ru_1037134/
Дата распечатки: 24.03.2020 19:37
 
24.03.2020 19:18 Экономика, Общество

С середины декабря пользователи платных дорог смогут платить за время, а не только за расстояние

Минск, 24 марта. В Беларуси появится возможность оплачивать пользование платными дорогами за определенный период времени. Это предусмотрено указом № 108, который 24 марта подписал Александр Лукашенко.

Документ принят "в целях совершенствования работы системы электронного сбора платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам", сообщила пресс-служба президента.

С 15 декабря 2020 года у владельцев транспортных средств с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны появится возможность оплатить проезд по платным дорогам за определенный период времени. В настоящее время плата взимается из расчета пройденного километража.

Для оплаты за время нужно будет приобрести электронную виньетку. Купить ее можно будет как в любом пункте обслуживания BelToll, так и удаленно, на сайте оператора системы электронного сбора платы за проезд beltoll.by.

Указом также предусмотрена возможность внесения платы по разовому тарифу в случае неоплаты или неполной оплаты проезда по платной автомобильной дороге в течение двух часов с момента фиксации нарушения, при этом оплата проезда по разовому тарифу "исключает взимание платы за проезд в увеличенном размере".

Согласно информации на сайте beltoll.by, частично платными являются 14 дорог, полностью — одна (Брест — Минск — граница России). Общая протяженность платных дорог составляет 1.787,5 км.

БелаПАН.

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