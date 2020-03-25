День Воли впервые будет отмечаться онлайн

Минск, 25 марта. Празднование очередной годовщины провозглашения независимости Белорусской Народной Республики, которую демократическая общественность традиционно отмечает 25 марта как День Воли, впервые пройдет в режиме интернет-акции.

Из-за эпидемии коронавируса COVID-19 отметить 102-ю годовщину провозглашения БНР решено в формате праздника "Достойный День Воли" в онлайн-режиме. Он организован командой молодых общественных активистов, которая на 100-летие БНР в 2018 году подготовила наиболее масштабное празднование Дня Воли около оперного театра в Минске.



Трансляция праздника начнется сегодня в 18.00 на специально созданном сайте hodna.by, а также на привязанных к нему страницах в соцсетях и YouTube-канале. Ожидается, что во время акции перед интернет-аудиторией выступят известные белорусские деятели культуры, общественные активисты, музыкальные группы.



"Это новый и уникальный для нас опыт организации праздника в абсолютно необычных условиях, — отмечают организаторы. — Наша задача — с помощью современных медиа объединить белорусов в разных уголках Земли и посредством онлайн-трансляции с насыщенной программой и интересными гостями создать атмосферу всеобщего единства и солидарности, соединить белорусов, для которых День Воли — главный национальный праздник, который нужно достойно отмечать в любых условиях".



До пандемии коронавируса День Воли в Минске планировалось отметить в традиционном для последних лет формате митинга и концерта. Оргкомитет по подготовке празднования 102-й годовщины БНР в составе пяти политических организаций собирался провести акцию 22 марта. За неделю до намеченной даты заявка на проведение массового мероприятия была отозвана из Мингорисполкома в связи распространением в стране коронавируса COVID-19.



Демократическая общественность Беларуси публично отмечает годовщину провозглашения независимости БНР с 1989 года. На протяжении 30 лет в Минске и других городах 25 марта проходили шествия и митинги, приуроченные к этой дате.



Независимость Белорусской Народной Республики была провозглашена в ночь с 24 на 25 марта 1918 года в Минске. После срыва мирных переговоров в Бресте и наступления германских войск большевики покинули город. В этой ситуации деятели Центральной белорусской войсковой рады и Исполнительного комитета Рады Всебелорусского съезда объявили себя временной властью на территории страны до созыва Учредительного сейма.



В БНР был закреплен государственный статус белорусского языка, открывались белорусские школы и гимназии, культурно-просветительские общества и театры, работали издательства, выходили белорусские газеты, велась работа по открытию в Минске Белорусского университета. В республике ввели паспорт гражданина БНР, узаконили государственную символику — бело-красно-белый флаг и герб "Погоня". В ряде стран Европы открылись дипломатические представительства БНР.

Однако в силу сложного военно-политического положения Рада БНР не смогла реализовать идею государственного суверенитета страны. В декабре 1918 года правительство БНР было вынуждено переехать в Вильно, затем — в Гродно.

1 января 1919 года большевики провозгласили образование Белорусской Советской Социалистической Республики, которая в 1922 году вошла в состав СССР.



Тем не менее ряд историков рассматривает именно период БНР первым этапом государственного становления белорусской нации.