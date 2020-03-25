В Беларуси подтверждено 86 случаев COVID-19

Минск, 25 марта. Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 на 25 марта в Беларуси достигло 86, еще два — под вопросом.

"На сегодняшний день уже выписаны или готовятся к выписке 29 пациентов, — сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения в своем телеграм-канале. — Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат. В процессе наблюдения и лечения получены отрицательные результаты тестов. Продолжается медицинский контроль и лечение 57 пациентов".

Еще по двум пациентам специалисты проводят дополнительную проверку "в связи с неоднозначностью полученных результатов", отмечается в сообщении.

На сегодня в Беларуси проведено уже около 23 тысяч тестов на COVID-19.

Предыдущие данные по числу инфицированных Минздрав сообщал 23 марта. Тогда в стране был зарегистрирован 81 случай заражения коронавирусной инфекцией.