Минск, 25 марта. В Минском районе сегодня около 16 часов задержан главный редактор делового интернет-издания "Ежедневник" Сергей Сацук, сообщил БелаПАН его брат Александр Сацук.

"Мне позвонила его жена буквально через пять минут после его задержания, — сообщил он. — Cказала, что они поехали в строительный магазин в Стиклево (деревня Большое Стиклево Минского района, недалеко от столичной улицы Ангарской. — БелаПАН.). На стоянке они там остановились, вышли из машины. Подошли двое в штатском, предъявили удостоверения Комитета госконтроля и затолкали его в машину. Ничего не сказали — за что, на какой срок, почему".

БелаПАН пока не удалось связаться с пресс-службой Комитета госконтроля. Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова заявила, что не владеет информацией по ситуации. "Я об этом ничего не знаю. Если идет ссылка на Госконтроль, надо проверить сначала эту информацию", — сказала она.