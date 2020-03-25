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Дата распечатки: 25.03.2020 21:39
 
25.03.2020 21:18 Экономика

Отменены пошлины на товары, ввозимые в ЕАЭС для предупреждения и предотвращения распространения COVID-19

Минск, 25 марта. Опубликовано решение совета Евразийской экономической комиссии, принятое во внеочередном порядке на заседании 16 марта, об освобождении от таможенной пошлины товаров, ввозимых для предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории Евразийского экономического союза. 

Как сообщает пресс-служба ЕЭК со ссылкой на члена коллегии (министра) по торговле Андрея Слепнева, решение распространяется прежде всего на средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, диагностические реагенты, отдельные виды медицинского оборудования и материалов. Ввоз товаров для борьбы с коронавирусной инфекцией, защиты и лечения населения с освобождением от уплаты ввозной пошлины будет осуществляться "на основании подтверждения целевого назначения национальных уполномоченных органов в сфере здравоохранения". 

Решение распространяется на медицинские товары, ввезенные на таможенную территорию Евразийского экономического союза с 16 марта до 30 сентября 2020 года.

БелаПАН.

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