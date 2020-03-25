В отношении Сергея Сацука возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки" 

Минск, 25 марта. В отношении редактора онлайн-издания "Ежедневник" Сергея Сацука возбуждено дело по ч. 2 ст. 430 УК (получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере). Об этом БелаПАН сообщила его жена Жанна Сацук.

Она общалась с дежурным адвокатом, в присутствии которого 25 марта допрашивали журналиста. Дело возбуждено департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля. "Он подозревается в преступлении. Сейчас его везут в изолятор временного содержания на улице Окрестина. До пятницы он будет там, а в пятницу уже будет решаться вопрос: либо предъявят обвинение, либо отпустят", — сказала Жанна Сацук.

По ее словам, 26 марта семья намерена заключить соглашение с другим адвокатом, который будет принимать участие в дальнейших следственных действиях. "Дежурный адвокат не очень дружелюбный. И вообще даже не на стороне Сергея Сацука, потому что адвокат сам считает, что он виновен и что его преступление как на ладони, как он мне сказал. То есть у адвоката совсем неправильная позиция для адвоката. Такое чувство, что он никак не заинтересован в защите", — отметила Жанна Сацук.

Сергей Сацук был задержан 25 марта около 16.00, когда приехал с женой в строительный магазин. Его брат Александр Сацук предполагает, что задержание может быть связано с августовским сюжетом на телеканале "Беларусь 1" о заказных статьях в интернет-издании "Ежедневник".

22 августа 2019 года в программе "Панорама" на телеканале "Беларусь 1" вышел сюжет, в котором редактора онлайн-газеты "Ежедневник" Сергея Сацука, автора серии журналистских расследований о коррупции в Минздраве, по сути обвинили в написании заказных статей. Бизнесмен Виктор Медведский — фигурант уголовного дела о неуплате налогов представительством иностранной компании, которая занимается поставками товаров медицинского назначения — заявил на камеру, что передал Сацуку информацию о коррупционной схеме. Схема эта, по его словам, связана с закупкой продукции компании "Макафарма". По словам Медведского, он хотел, чтобы журналист провел расследование и написал статью. Позже статья вышла на сайте "Ежедневника" под заголовком "Коррупция Минздрава: как в Беларуси зарабатывают на крови". Медведский утверждал, что для работы над расследованием передал Сацуку три тысячи долларов.

"Против меня началось то, что мне и обещали, — исполнение угрозы расправой, если я не остановлюсь, — рассказывал тогда Сацук БелаПАН. — В конце 2018 года ко мне пришел человек (не Медведский), который предложил интересный материал для статьи о коррупции. Я подключил зарубежных коллег, проверил предложенную информацию, она подтвердилась. Я решил работать с материалом дальше. Мне предложили финансовую поддержку покрыть расходы моего расследования. Я этому человеку сказал, что в рамках данного материала никаких денег мы не берем и не можем брать". "Я уверен, что все это (якобы я пишу заказные статьи) против меня было специально организовано. Любой бизнесмен подтвердит: сколько денег мне ни предлагали, я всегда отказывался", — подчеркнул журналист.