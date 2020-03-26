Редакция "Ежедневника" расценивает задержание Сергея Сацука как "фрагмент борьбы коррупционеров с человеком, который посмел посягнуть на их выстроенную систему"

Минск, 26 марта. Редакция онлайн-издания "Ежедневник" расценивает задержание своего главного редактора Сергея Сацука как "фрагмент борьбы коррупционеров с человеком, который посмел посягнуть на их выстроенную систему". Об этом говорится в заявлении, опубликованном в издании 26 марта.

Сацук был задержан 25 марта сотрудниками департамента финансовых расследований Комитета госконтроля в качестве подозреваемого по уголовному делу о получении взятки (ч. 2 ст. 430 Уголовного кодекса).

"Если кто-то возьмется определить в Беларуси наименее коррумпированную общественную сферу, то без сомнения это будет журналистика, а тем более журналистика независимая. Вряд ли кто вспомнит хоть одно дело, связанное с получением взятки каким-нибудь негосударственным журналистом. За что давать взятку журналисту? Что он может решить? Ничего. Вернее журналист может посодействовать только в одном — предать гласности те или иные события, чтобы на эти события обратило внимание общество, и особенно власть держащие", — говорится в заявлении "Ежедневника", опубликованном в свежем номере онлайн-издания.

"Нормальному и вдумчивому человеку" ничего не нужно объяснять по ситуации с задержанием Сацука, считает редакция. "Он все поймет, просто посмотрев репортаж канала "Беларусь 1" из зала суда по делу медиков от 22 августа 2019 года, — отмечается в заявлении. — Занятный получился репортаж, где 21 обвиняемый, где космические суммы взяток и изъятых денег из гаражей. Где ущерб, нанесенный имиджу государства и системе здравоохранения, просто невозможно оценить деньгами. Так вот, большая часть репортажа была посвящена не описанию коррупционных схем, не тому, как такое стало возможным в нашем государстве, где постоянно и громко ведется борьба с коррупцией. Большая часть репортажа была посвящена главному редактору "Ежедневника" Сергею Сацуку, который якобы взял пять тысяч долларов за написание статьи, причем статьи именно о коррупции в Минздраве".

Со статей Сацука и "началось нормальное расследование знаменитого "дела медиков", хотя все факты, изложенные в них, давным-давно были у правоохранительных органов, ведущих борьбу с коррупцией", подчеркивает редакция "Ежедневника".

"Но когда количество статей о коррупции в Минздраве на портале "Ежедневник" превысило какую-то критическую массу, к Сергею от определенных людей пришел человек и конкретно предупредил, что либо посадят, либо убьют, — говорится в заявлении. — Поэтому мы абсолютно уверены, что Сергей не брал никаких пять тысяч долларов, да никто их не предлагал. В Беларуси просто нет соответствующего рынка, нет спроса и предложения. После просмотра смонтированной в нужном ракурсе "оперативной съемки" с конвертом, которую показал канал "Беларусь 1", сразу возникает вопрос: почему Сергея не задержали сразу же после получения конверта, так сказать с поличным, раз следите, фиксируете на видео? Почему оперативная съемка попала сначала на БТ и только через полгода вдруг задержали Сергея. Задержали человека с больным сердцем прямо на улице, ничем не обосновав необходимость столь строгой превентивной меры".

"Мы оцениваем задержание Сергея Сацука не как фрагмент борьбы белоруской правоохранительной системы со взяточником. А как фрагмент борьбы коррупционеров с человеком, который посмел посягнуть на их выстроенную систему, — подчеркивается в заявлении. — Мы далеки от мнения, что у человека, давшего команду задержать Сергея, вдруг проснется совесть и он повернет ситуацию вспять. Но мы уверены, что и во власти есть честные люди, которые думают не только о своем кармане и карьере. Но найдут ли эти люди в себе смелость разобраться со всем этим — вот в чем главный вопрос. И если найдут, то насколько их голос окажется сильным".