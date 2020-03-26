Румас: Подготовлен пакет мер поддержки экономики в условиях распространения коронавируса

Минск, 26 марта. Министерством экономики подготовлены, а Национальным банком, Администрацией президента и правительством одобрены предложения по стабильной работе экономики, сообщил премьер-министр Сергей Румас, выступая 26 марта на заседании президиума Совмина.

"В связи с эпидемиологическими процессами в мире существенно поменялась ситуация, ее называют цунами экономического разрушения. Беларусь не осталась в стороне", — подчеркнул Румас.

Он отметил, что в связи с этим "не работают логистические цепочки, заключенные контракты не выполняются".

"Ситуация осложняется тем, что процесс только нарастает, и сроки восстановления неясны. В такой ситуации бизнес ждет поддержки и хочет знать, чем государство может помочь, чтобы не утонуть в этот сложный период", — констатировал Румас.

Он сообщил, что по поручению правительства Минэкономики разработало и внесло заинтересованным госорганам предложения по стабильной работе экономики в связи с эпидемиологической ситуацией в мире.

"Позавчера мы с участием Нацбанка и Администрации президента подробно обсудили предлагаемые меры. В целом позиции участников по предлагаемому набору мер существенно сблизились, и мы вышли на согласованные решения, спорных вопросов практически не осталось", — заявил Румас.

В связи с этим, продолжил он, в правительстве решили не затягивать с обсуждением и провести президиум Совета министров 26 марта, не откладывая его на 31 марта, как планировалось ранее.

"Учитывая, что ряд мер потребует одобрения и принятия решений со стороны главы государства, необходимо по итогам нашего обсуждения внести соответствующие предложения президенту. Поэтому прошу Минэкономики оформить соответствующий доклад (главе государства), а государственным органам организовать работу по подготовке проектов нормативных актов", — отметил Румас.

После вступительного слова премьер-министра, прозвучавшего на заседании президиума Совмина, журналистов попросили покинуть зал, и участники заседания приступили к обсуждения мер по обеспечению стабильной работы экономики.