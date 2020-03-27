Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/03/27/ru_1037468/
Дата распечатки: 27.03.2020 14:48
 
27.03.2020 13:06 Общество

В Беларуси подтверждено уже 94 случая коронавируса COVID-19

Минск, 27 марта. На сегодня в Беларуси подтверждено уже 94 случая коронавируса COVID-19, сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан на брифинге 27 марта. 

32 пациента выписаны или готовятся к выписке, тест на COVID-19 у них дал отрицательный результат. 

Под медицинским наблюдением в карантине, по данным Минздрава, находятся 62 человека.

Всего на сегодняшний день в Беларуси проведено около 24 тысяч тестов на COVID-19.

По состоянию на 25 марта в Беларуси, по официальным данным, было 86 инфицированных.

(Будет дополнено.)

Ирина Турчина, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Пятница, 27 Март 2020, 14:48
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск