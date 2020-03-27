27.03.2020 13:06 Общество
В Беларуси подтверждено уже 94 случая коронавируса COVID-19
Минск, 27 марта. На сегодня в Беларуси подтверждено уже 94 случая коронавируса COVID-19, сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан на брифинге 27 марта.
32 пациента выписаны или готовятся к выписке, тест на COVID-19 у них дал отрицательный результат.
Под медицинским наблюдением в карантине, по данным Минздрава, находятся 62 человека.
Всего на сегодняшний день в Беларуси проведено около 24 тысяч тестов на COVID-19.
По состоянию на 25 марта в Беларуси, по официальным данным, было 86 инфицированных.
(Будет дополнено.)