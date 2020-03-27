Минск, 27 марта. На сегодня в Беларуси подтверждено уже 94 случая коронавируса COVID-19, сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан на брифинге 27 марта.

32 пациента выписаны или готовятся к выписке, тест на COVID-19 у них дал отрицательный результат.



Под медицинским наблюдением в карантине, по данным Минздрава, находятся 62 человека.

Всего на сегодняшний день в Беларуси проведено около 24 тысяч тестов на COVID-19.

По состоянию на 25 марта в Беларуси, по официальным данным, было 86 инфицированных.

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