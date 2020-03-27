В Беларуси подтверждено уже 94 случая коронавируса COVID-19 (обновлено)

Минск, 27 марта. На сегодня в Беларуси подтверждено уже 94 случая коронавируса COVID-19, сообщила на брифинге заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

По ее словам, под медицинским наблюдением на карантине находятся 62 человека с положительным результатом тестов на коронавирус. Богдан отметила, что у жительницы Житковичей (Гомельская область), результаты анализов которой ранее были сомнительными, коронавирусная инфекция COVID-19 не подтвердилась.



Замминистра сообщила, что 32 пациента считаются выздоровевшими. Они уже выписаны или готовятся к выписке, тест на COVID-19 у них дал отрицательный результат. На просьбу уточнить, сколько человек выписано, а сколько остается в медучреждениях, представитель Минздрава заявила: "Сегодня к выписке готовятся семь человек. Они проходят окончательные тесты. Выпишут ли их до конца дня, пока сказать не могу".



В целом ситуация остается спокойной и контролируемой, сказала замминистра. Служба скорой помощи работает в обычном режиме, ни в одном регионе, включая Минск, увеличения количества вызовов бригад по поводу возникновения острых респираторных заболеваний нет, отметила она. "По состоянию на вчерашний день в наших контакт-центрах, предназначенных для госпитализации контактных лиц пациентов с COVID-19, имеется 2.221 свободная койка. Никакого переполнения медучреждений в стране нет", — заявила Богдан.



По ее словам, Минздрав избрал тактику информировать СМИ о ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией не каждый день в связи с тем, что "ничего экстраординарного в стране не происходит". "Мы и так общаемся с прессой чаще, чем планировали в данном режиме", — сказала замминистра.



На вопрос, когда в Беларуси ожидается пик заболеваемости коронавирусной инфекцией, Богдан ответила, что система здравоохранения "делает все, чтобы его не было". "Все наши меры направлены на то, чтобы сдержать пикообразный рост", — подчеркнула она.



Представитель Минздрава заверила, что министерство максимально открыто в предоставлении информации о ситуации с COVID-19 в стране: "Мы ничего не скрываем. Мы не вышли за рамки того, что планировали сделать неделю и две недели назад. Работаем сегодня в том же режиме".



По данным Минздрава, в Беларуси проведено около 24 тыс. тестов на COVID-19.