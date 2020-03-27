В доме и у соседей Сергея Сацука также прошли обыски

Минск, 27 марта. Во второй половине дня 27 марта сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля провели обыски в частном доме главного редактора интернет-издания "Ежедневник" Сергея Сацука, а также у его соседей, сообщила пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов со ссылкой на дочь журналиста.

"Днём я ездила передавать отцу передачу в СИЗО. Как только вернулась, приехали сотрудники ДФР и провели обыск. Обыск у нас в доме проходил около часа, изъяли разные документы и технику", — сказала Анна Сацук. По ее словам, во время обыска сотрудники ДФР изъяли ее рабочий ноутбук и планшет.

"Я очень просила их не изымать мою технику, так как остаюсь фактически без возможности работать. Из-за коронавируса компания, в которой я работаю, перевела нас на работу из дома. Накануне вечером я на всякий случай отнесла свой рабочий ноутбук и планшет нашим соседям, но у них также прошел обыск, и технику изъяли", — сообщила дочь журналиста.

Днем ранее изъятие документов прошло в офисе "Ежедневника", а сам Сергей Сацук был заключен под стражу. Кроме того, были допрошены в качестве свидетелей сотрудники издания.

Сергея Сацука задержали представители ДФР КГК 25 марта около 16.00 под Минском, когда он с женой приехал в строительный магазин. Позже стало известно, что в отношении Сацука возбуждено дело по ч. 2 ст. 430 УК (получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере). В настоящее время журналист находится в минском СИЗО № 1 на улице Володарского.

Родные и коллеги Сацука связывают его задержание с профессиональной деятельностью. Накануне "Еврорадио" опубликовало письмо, которое Сергей Сацук просил обнародовать в случае своего задержания.