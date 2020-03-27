Лукашенко распорядился организовать безвизовый въезд для участников и зрителей "Славянского базара в Витебске"

Минск, 27 марта. Основные мероприятия XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" пройдут с 16 по 20 июля. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба президента. В прошлом году мероприятие началось на пять дней раньше.

"Для расширения зрительской аудитории" предусмотрен безвизовый порядок въезда в Беларусь для участников и зрителей из 73 государств. Пропуском для безвизового пересечения границы для иностранных граждан будет билет на мероприятия фестиваля, проводимые в Летнем амфитеатре либо концертном зале "Витебск".

"С учетом сложившейся практики" государственной поддержки фестиваля распоряжением также предусмотрены "отдельные преференции для его организаторов и участников".

В прошлом году также был объявлен безвизовый режим для участников и зрителей фестиваля.