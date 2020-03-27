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Дата распечатки: 27.03.2020 20:56
 
27.03.2020 19:29 Общество

Лукашенко наградил председателя национально-культурной автономии "Белорусы Москвы"

Минск, 27 марта. Заместитель председателя совета Федеральной национально-культурной автономии белорусов России, председатель Региональной национально-культурной автономии "Белорусы Москвы" Алла Тужилкина награждена медалью Франциска Скорины. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба президента.

Этой награды 66-летняя Тужилкина удостоена за "значительный личный вклад в развитие и укрепление белорусско-российских культурных связей, популяризацию белорусского культурного наследия в России".

Тужилкина родилась в Борисове. Окончила Минский государственный педагогический институт (1974), Минскую высшую партийную школу (1990), Академию управления при президенте Беларуси (1996), Московский городской институт управления мэрии Москвы (2000). Работает в департаменте науки, промышленного политики и предпринимательства Москвы.

2 марта текущего года на сайте автономии появилось сообщение, что запланированный на апрель в Москве Месяц белорусской культуры переносится на неопределенный срок.

БелаПАН.

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