Лукашенко наградил председателя национально-культурной автономии "Белорусы Москвы"

Минск, 27 марта. Заместитель председателя совета Федеральной национально-культурной автономии белорусов России, председатель Региональной национально-культурной автономии "Белорусы Москвы" Алла Тужилкина награждена медалью Франциска Скорины. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба президента.

Этой награды 66-летняя Тужилкина удостоена за "значительный личный вклад в развитие и укрепление белорусско-российских культурных связей, популяризацию белорусского культурного наследия в России".

Тужилкина родилась в Борисове. Окончила Минский государственный педагогический институт (1974), Минскую высшую партийную школу (1990), Академию управления при президенте Беларуси (1996), Московский городской институт управления мэрии Москвы (2000). Работает в департаменте науки, промышленного политики и предпринимательства Москвы.

2 марта текущего года на сайте автономии появилось сообщение, что запланированный на апрель в Москве Месяц белорусской культуры переносится на неопределенный срок.