Россия перекрывает сухопутную границу с Беларусью

Минск, 28 марта. С 30 марта в рамках борьбы с распространением коронавируса Россия перекрывает сухопутный участок границы с Беларусью.

28 марта правительство РФ опубликовало распоряжение, подписанное накануне премьер-министром Михаилом Мишустиным, "о временном ограничении движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы". Документ принят "в целях предупреждения проникновения на территорию Российской Федерации новой коронавирусной инфекции".

Минтрансу России совместно с Федеральной службой безопасности (туда входит погранслужба), Федеральной таможенной службой и Роспотребнадзором поручено "с 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2020 г. временно ограничить движение" через названные пункты пропуска и сухопутную границу с Беларусью.

Помимо дипломатов, водителей грузовых автомобилей, локомотивных бригад и некоторых других категорий, граждане России могут выезжать за границу на похороны близких родственников, а также транзитом (через Беларусь и Литву), если они зарегистрированы в Калининградской области.

Срок действия принятой меры в документе не обозначен.

27 марта Александр Лукашенко, посещая завод "Белгипс", выразил надежду, что россияне, для которых следующая неделя объявлена нерабочей в целях борьбы с распространением COVID-19, приедут отдыхать в Беларусь. "Сейчас выходные эти, куда россияне поедут? Они привыкли к нам больше всего ехать. Конечно, приедут к нам. В гостиницах будут жить, в агроусадьбах. И слава богу, они же приедут с деньгами. И куда им деваться? Мы не должны от них закрываться", — заявил Лукашенко, высказывания которого прозвучали в программе "Панорама" на телеканале "Беларусь 1". Таким образом, граждане России могут попасть в Беларусь только воздушным путем (27 марта РФ прекратила авиасообщение, за исключением эвакуации своих граждан из третьих стран, но некоторые рейсы между Минском и Москвой пока осуществляются).

Россия закрыла границу для въезда иностранцев, включая граждан Беларуси, с 18 марта по 30 апреля. В дальнейшем было сделано исключение для близких родственников граждан РФ.

Беларусь свои границы, в отличие от всех стран-соседей (Россия, Украина, Литва, Латвия, Польша), на въезд не закрывала, однако 25 марта ввела требование 14-дневной самоизоляции для прибывающих на территорию страны.