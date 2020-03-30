БАЖ — Минздраву: Лучшая защита от фейков и паники — правдивая своевременная информация

Минск, 30 марта. Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) обратилась к Министерству здравоохранения Беларуси с призывом предоставлять оперативную и достоверную информацию о распространении COVID-19.

"В Беларуси растет количество людей, инфицированных вирусом COVID-19. В такое время работа медиа требует максимального профессионализма, оперативности и проверки информации по каждому конкретному случаю и ситуации в целом, — говорится в опубликованном на сайте БАЖ заявлении. — Но корректная работа медиа невозможна, если компетентные государственные органы не будут своевременно и достоверно информировать журналистов, отвечать на вопросы и обращения. Очевидно, наилучшим средством против появления и распространения фейков в медиа является оперативное предоставление официальной правдивой информации".

БАЖ отмечает, что стали известны факты, когда журналисты СМИ столкнулись с невозможностью оперативно получить информацию по ситуации с COVID-19. В частности корреспонденты изданий "Наша Нива" и Onliner.by сообщают, что 20 марта пресс-служба Минздрава в течение рабочего дня не отвечала на телефонные звонки. Журналисту издания Intex-press (Барановичи) 4 марта Барановичским зональным центром гигиены и эпидемиологии было отказано в предоставлении информации о мерах по недопущении распространения вируса COVID-19 в городе.

В связи с этим БАЖ призывает Минздрав и все государственные органы и службы, связанные с охраной здоровья, предпринять меры для улучшения информирования граждан. В частности организовать работу пресс-служб Министерства здравоохранения, областных, городских и районных властей таким образом, чтобы каждый журналист в рабочее время мог оперативно получить точную, достоверную и своевременную информацию о ситуации с COVID-19 в Беларуси. БАЖ также призывает ежедневно предоставлять обществу оперативную и достоверную информацию о распространении COVID-19 в стране и рекомендации врачей.

"Напоминаем, что статья 34 Конституции гарантирует гражданам Республики Беларусь право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, политической, экономической жизни, состоянии окружающей среды, а обеспечение прав и свобод граждан является высшей целью государства", — подчеркивается в заявлении БАЖ.