В Беларуси подтверждено 152 случая COVID-19
"На настоящий момент выписаны либо ожидают выписки в ближайшее время 47 человек. Продолжается медицинское наблюдение и лечение 105 пациентов", — отмечается в сообщении.
Предыдущие данные по числу инфицированных Минздрав сообщал 27 марта. Тогда в стране было подтверждено 94 случая коронавируса.
"Продолжаются мероприятия по контролю за складывающейся эпидемиологической обстановкой, по необходимости производится госпитализация пациентов для дальнейшего наблюдения и обследования. Так, за минувшие сутки госпитализировано 110 человек, выписано 144 человека, в том числе те, которые имели контакты с носителями инфекции", — подчеркнули в Минздраве.
Всего, по данным министерства, в Беларуси на сегодня проведено более 30 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.