В Беларуси подтверждено 152 случая COVID-19

Минск, 30 марта. В Беларуси подтверждено уже 152 случая коронавируса COVID-19, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения в своем телеграм-канале.

"На настоящий момент выписаны либо ожидают выписки в ближайшее время 47 человек. Продолжается медицинское наблюдение и лечение 105 пациентов", — отмечается в сообщении.

Предыдущие данные по числу инфицированных Минздрав сообщал 27 марта. Тогда в стране было подтверждено 94 случая коронавируса.

"Продолжаются мероприятия по контролю за складывающейся эпидемиологической обстановкой, по необходимости производится госпитализация пациентов для дальнейшего наблюдения и обследования. Так, за минувшие сутки госпитализировано 110 человек, выписано 144 человека, в том числе те, которые имели контакты с носителями инфекции", — подчеркнули в Минздраве.

Всего, по данным министерства, в Беларуси на сегодня проведено более 30 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.