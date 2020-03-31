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Дата распечатки: 31.03.2020 12:04
 
31.03.2020 11:02 Общество

В Витебске умер актер, у которого диагностировали COVID-19

Минск, 31 марта. В Витебске умер актер Национального академического драматического театра им. Якуба Коласа, у которого ранее был диагностирован COVID-19. Факт смерти БелаПАН подтвердили в семье актера, однако от каких-либо комментариев до похорон отказались.

Директор театра Александр Старых подтвердил БелаПАН, что умер 75-летний Виктор Дашкевич. При этом заявил, что все комментарии по поводу причины смерти и организации похорон следует получать в Минздраве.

Минздрав пока ничего не комментирует.

30 марта директор Коласовского театра подтвердил БелаПАН информацию о том, что у одного из актеров театра выявлен коронавирус. По его словам, "инфицированный актер за рубеж не ездил, находился на территории Беларуси, он мог где угодно [заразиться] — в транспорте, магазине, кто-то чихнул или кашлянул".

Александр Старых сообщил, что никто из 146 сотрудников театра не изолирован, за ними ведется медицинское наблюдение. "Как контакт первого уровня изолирована супруга [инфицированного]. До 18 апреля театр находится в репетиционном режиме, карантина в театре нет", — сказал директор.

Как следует из информации, размещенной на сайте театра, следующий спектакль запланирован на 21 апреля.

Елена Спасюк, БелаПАН.

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