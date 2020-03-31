Минздрав подтвердил первую смерть от коронавируса в Беларуси

Минск, 31 марта. Министерство здравоохранения официально подтвердило первую смерть от коронавируса COVID-19 в Беларуси.

"Зарегистрирован первый случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией", — говорится в сообщении телеграм-канала Минздрава.

Утром 31 марта стало известно, что в Витебске умер актер Национального академического драматического театра им. Якуба Коласа, у которого ранее был диагностирован COVID-19. 75-летний Виктор Дашкевич являлся заслуженным артистом Республики Беларусь, награжден медалью Франциска Скорины. В театре работал с 1973 года.

Также Минздрав сообщил, что за последние сутки в лечебные учреждения страны с подозрением на коронавирусную инфекцию поступило 11 человек. "Выписано 128 человек, в том числе 6 пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 дал положительный результат", — сообщили в Минздраве.

30 марта ведомство сообщило о 152 случаях коронавирусной инфекции. Таким образом, за последние сутки число инфицированных возросло до 163. В пресс-службе Минздрава корреспонденту БелаПАН подтвердили корректность этой цифры.

Продолжаются мероприятия по контролю эпидемиологической обстановки и в случае необходимости производится госпитализация пациентов для дальнейшего наблюдения и обследования, говорится в сообщении.

Всего в стране проведено более 31 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию, отметили в министерстве.