МИД: Оказана помощь 5.300 соотечественникам за рубежом, но возможностей для оперативного возвращения белорусских граждан остается все меньше

Минск, 31 марта. В связи с вводимыми подавляющим большинством стран новыми ограничительными мерами, включая запрет международных авиационных перевозок, остается все меньше возможностей для оперативного возвращения белорусских граждан на Родину, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси.

Однако, "несмотря на осложняющуюся ситуацию, на сегодняшний день помощь в различных форматах оказана уже более 5.300 нашим соотечественникам", отмечается в релизе.

Для вывоза граждан "Белавиа" продолжает полеты в Германию, Великобританию, Нидерланды, Швецию, Испанию. Чартерным рейсом авиаперевозчика 31 марта "при плотном взаимодействии министерств иностранных дел и загранучреждений" более 70 граждан Швеции, США и других стран вылетели из Стамбула. "Через Минск пролегает единственный на сегодняшний день маршрут, позволяющий им добраться до Стокгольма. Через столицу Беларуси на Родину также проследуют американские граждане", — подчеркивается в сообщении.

"Благодарность белорусской стороне и ОАО "Белавиа" за продолжение рейсов в Великобританию высказана британской стороной. Сегодня это одна из немногих возможностей для граждан ряда стран прилететь домой, — отмечает МИД. — В текущей сложной ситуации многие страны по мере возможностей взаимно оказывают поддержку. В частности, с учетом чрезвычайных обстоятельств британская сторона также оказала содействие в эвакуации нашего соотечественника с круизного лайнера, находившегося в Бразилии, транзитом в Беларусь".

"На ближайшие дни" планируется вылет заявившихся белорусских граждан из Объединенных Арабских Эмиратов.

В связи с решением оперативного штаба правительства России о временном ограничении прилета граждан в Москву (только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки) для белорусских граждан "практически закрывается данный транзитный коридор". Из-за таких ограничений "Белавиа" отменила регулярные рейсы в Шереметьево и Домодедово.

Посольство Беларуси в Москве "в тесном контакте с российскими коллегами" прорабатывает вопрос эвакуации автотранспортом загранучреждения находящихся в аэропортах Москвы белорусских граждан. "Вариант решения ситуации найден. Надеемся, что в ближайшее время будет достигнут конкретный результат", — заявляют в МИД.

Основными проблемными регионами остаются Индия (в том числе штат Гоа), Шри-Ланка, Вьетнам, Таиланд, Индонезия. В связи с проблемой транзита через московские аэропорты "все вовлеченные белорусские госорганы", включая Минфин, Минтранс, Минспорта, а также "Белавиа" и туроператоры, "ведут активный поиск новых возможностей для доставки наших соотечественников из указанных дальних стран".

МИД "дополнительно обращает внимание", что 31 марта на всей территории Грузии введен карантин и комендантский час с 21.00 до 6.00.