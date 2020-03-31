В Брестской области погиб солдат-срочник
Минск, 31 марта. В Пружанском районе Брестской области 31 марта погиб военнослужащий срочной службы В. Пинчук, сообщила пресс-служба Министерства обороны.
Отмечается, что рядовой "получил несовместимую с жизнью травму в результате нарушения требований безопасности". Подробности инцидента не приводятся. Как сообщается, причины случившегося сейчас выясняет комиссия Минобороны.
Рядовой Пинчук проходил службу с мая 2019 года.
Министерство обороны выразило соболезнования родным и близким погибшего.