Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/03/31/ru_1037880/
Дата распечатки: 31.03.2020 21:12
 
31.03.2020 20:13 Общество

В Брестской области погиб солдат-срочник

Минск, 31 марта. В Пружанском районе Брестской области 31 марта погиб военнослужащий срочной службы В. Пинчук, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Отмечается, что рядовой "получил несовместимую с жизнью травму в результате нарушения требований безопасности". Подробности инцидента не приводятся. Как сообщается, причины случившегося сейчас выясняет комиссия Минобороны.

Рядовой Пинчук проходил службу с мая 2019 года.

Министерство обороны выразило соболезнования родным и близким погибшего.

Захар Щербаков, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Вторник, 31 Март 2020, 21:12
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск