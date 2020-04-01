В связи с коронавирусом запрещен вывоз из ЕАЭС чеснока, репчатого лука, гречки и ряда других товаров

Минск. 1 апреля. По итогам заседания коллегии Евразийской экономической комиссии, состоявшегося 31 марта, принято решение о введении "второго пакета" мер — временного запрета на вывоз из стран Евразийского экономического союза отдельных видов продовольственных товаров, сообщила пресс-служба ЕЭК. Среди них — репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки, дробленые и недробленые соевые бобы и семена подсолнечника. Их вывоз запрещается до 30 июня. Решение коллегии ЕЭК вступит в силу по истечении 10 дней с даты его публикации на сайте Евразийской экономической комиссии (31 марта).

Ожидается, что введение запрета позволит "обеспечить население достаточным количеством таких товаров во время обострения санитарно-эпидемиологической обстановки".

С 16 марта по 30 сентября совет ЕЭК освободил от ввозной таможенной пошлины товары, импортируемые для предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории ЕАЭС. Решение распространяется на средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, диагностические реагенты, отдельные виды медицинского оборудования и материалов. Ввоз с освобождением от уплаты ввозной пошлины осуществляется на основании подтверждения их целевого назначения национальными уполномоченными органами в сфере здравоохранения.

24 марта коллегия ЕЭК запретила вывоз из ЕАЭС средств индивидуальной защиты, защитных и дезинфицирующих средств, продукции медицинского назначения и материалов (вата, марля, бинты, маски, полумаски, маски-респираторы, респираторы, фильтры для средств индивидуальной защиты органов дыхания, защитные очки, дезинфицирующие средства, бахилы, отдельные виды одежды и принадлежностей к одежде, перчатки).

На внеочередном заседании совета ЕЭК 25 марта правительствам союзных государств было поручено проработать вопросы оказания взаимной помощи, в том числе гуманитарной, адресных коммерческих поставок друг другу при возникновении дефицита товаров.

Решения, связанные с реагированием на распространение коронавирусной инфекции (в сферах таможенно-тарифного, нетарифного и таможенного регулирования, осуществления транспортного, санитарного, ветеринарно-санитарного, карантинного фитосанитарного контроля, технического регулирования и трудовой миграции), будут обсуждаться во внеочередном порядке и вступать в силу в 10-дневный срок с даты их публикации на сайте ЕЭК.

Продолжается работа по дополнению списков товаров, которые будут ввозиться в союз беспошлинно, отмечается в сообщении. В них могут войти "товары первой необходимости, пищевые продукты, критически важные для отдельных производств сырье и компоненты". Дополнительный перечень намечено обсудить на заседании совета ЕЭК 3 апреля.