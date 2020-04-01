Минск, 1 апреля. Редакция "Ежедневника" призвала Александра Лукашенко выполнить обещание, данное Сергею Сацуку в 2015 году, и выпустить его на свободу. Открытое письмо от имени коллектива редакции опубликовано на сайте онлайн-издания.

"На пресс-конференции 29 января 2015 года, отвечая на вопрос редактора портала "Ежедневник" Сергея Сацука, вы публично обещали ему свою поддержку в борьбе с коррупцией, — говорится в письме Лукашенко. — "Что касается вот такой вот лобовой атаки на коррупцию, вы получите самую реальную поддержку. Это я вам обещаю", — дословно обещали вы Сергею Сацуку".

Как напоминают авторы открытого письма, 25 марта Сергей Сацук был задержан сотрудниками департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. 31 марта ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 430 УК якобы за получение взятки за подготовку и размещение на портале "Ежедневник" статьи, посвященной коррупции.

"Абсурдность и надуманность предъявленного обвинения понятна каждому здравомыслящему человеку, — считают коллеги редактора. — Сергей Сацук является честным и порядочным журналистом, специализирующимся на журналистских расследованиях. Его характерной особенностью всегда являлось стремление докопаться до истины, неподкупность и полная независимость его творчества от политической борьбы в стране. За это ему постоянно достается, как от чиновников, так и от оппозиции, и даже от коллег. В этом весь Сергей. Ему не важно, кто является героем его публикаций, чиновник, бизнесмен, известный деятель оппозиции или даже представитель властной вертикали".

"Ему не важно, какие политические тренды гуляют сейчас в обществе. Его невозможно заставить писать против его личного убеждения в угоду какой-то политической силе или силе кошелька. Именно поэтому к нему все время шли и шли люди, несли и несли те или иные материалы, свидетельствующие коррумпированности некоторых чиновников, которым вы делегировали свою власть, но которые используют эту власть не в интересах государства, а в своих собственных интересах", — говорится в письме.

Как заявляет сотрудники "Ежедневника", Сергей Сацук "никогда не посягал на государственный бюджет, не участвовал в его дележке в мутных коррупционных схемах". "Он никогда не обладал и не обладает властными полномочиями, и тем более не использовал эти полномочия в корыстных целях. Наоборот, проводя журналистские расследования в сфере коррупции, он постоянно мешал коррупционерам вершить их тайные дела, за что, по нашему мнению, сейчас и расплачивается, — говорится в письме. — Сергей Сацук не жирующий коррупционер, он не нажил себе какого-то богатства. Первое собственное жилье, которое он большей частью построил собственными руками, у него появилось только в 2016 году, когда Сергею было уже 48 лет и у него появился внук. До этого он все время ютился со своей семьей в самых дешевых съемных квартирах. Но сейчас он вынужден продавать свой скромный дом в деревне, так как не может рассчитаться с долгами и дальше содержать эту жилплощадь. А его задержание и арест — вообще ставит на грань выживания всю его семью".

"Да, он собирал деньги на проведение журналистских расследований, но делал это как физическое лицо, открыто опубликовав соответствующее обращение, не беря перед жертвователями никаких обязательств, — сообщают авторы открытого письма. — При этом он публично указал реквизиты, куда можно перечислять деньги и открыто заявил, что задекларирует все полученные деньги и уплатит с них налоги. Но Сергей Сацук не писал за деньги заказные журналистские расследования. Та статья, которую якобы Сергей Сацук подготовил и разместил за деньги, отвечает всем требованиям, предъявляемым к журналистским расследованиям. Факты перепроверены и достоверны. Героям публикации предоставлена возможность высказать свою точку зрения и опровергнуть факты. Но они не опровергли эти факты, а лишь заявили, что так работают все. В публикации заостряется внимание, что дело не в этих трех компаниях, есть и другие. Просто описать другие в одной статье физически невозможно".

"По этой причине, — считают авторы обращения к Лукашенко, — обвинение Сергея Сацука в совершении коррупционного преступления (получение взятки) — это насмешка не только над ним, но и над всеми теми, кто действительно противостоит коррупции и верит, что ее в Беларуси можно победить. По существу, правоохранительные органы нацелили свои силы не на борьбу с коррупционерами, а на борьбу с известным врагом коррупционеров, тратя на это просто колоссальные человеческие и денежные ресурсы".

Авторы письма призвали Лукашенко, "как гаранта Конституции Республики Беларусь, как гаранта прав и свобод человека, вмешаться в ситуацию и не дать свершиться несправедливости и беззаконию".

"Просим выполнить свое обещание, освободить Сергея Сацука и прекратить в отношении него надуманное уголовное дело", — заявляют авторы письма, которое подписали учредители и сотрудники портала "Ежедневник" Александр Сацук, Вадим Сехович, Андрей Александрович, Александр Аксенов, Ирина Мурина.

Ранее с требованием освободить журналиста также выступили Белорусская ассоциация журналистов, "Репортеры без границ", Белорусская национальная платформа Форума гражданского общества Восточного партнерства.