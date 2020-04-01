Белорусские вузы проводят Дни открытых дверей в онлайн-формате

Минск, 1 апреля. Белорусские учреждения высшего образования проводят Дни открытых дверей в онлайн-формате, сообщила пресс-служба Министерства образования.

"Онлайн-встречи с руководителями вузов, деканами факультетов, преподавателями и секретарями приемных комиссий организованы для того, чтобы абитуриенты могли ознакомиться с предложениями вузов и определиться, куда подавать документы в рамках приемной кампании", — говорится в сообщении.

Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка проводит Дни открытых дверей дистанционно с 31 марта по 3 апреля. Кроме того, 4 апреля состоится онлайн-конференция с приемной комиссией, во время которой абитуриентам и их родителям расскажут о правилах, сроках и цифрах приема, проходных баллах 2019 года, льготах при поступлении. На сайте университета размещены технические требования для подключения к онлайн-мероприятию.

4 апреля День открытых дверей онлайн проведет Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. Абитуриентам предлагается ознакомиться с университетом, посетить аудитории и лаборатории посредством виртуальной экскурсии. Свои вопросы они могут задать заранее в Instagram БГУИР (раздел "Задать вопрос" на сайте "Электронный абитуриент"), а также во время прямого эфира в чате на Youtube-канале. Ответы на распространенные вопросы, которые не прозвучат онлайн, будут опубликованы в Telegram БГУИР.

Дни открытых дверей пройдут в онлайн-режиме в БГУ. Факультеты проведут прямые трансляции, телефонные горячие линии и активизируют общение в официальных аккаунтах социальных сетей. С подробной информацией о формате и времени проведения Дней открытых дверей в онлайн-режиме можно ознакомиться на сайтах факультетов БГУ.

В Белорусском государственном экономическом университете День открытых дверей прошел 28 марта. Во время трансляции перед абитуриентами выступили деканы всех факультетов вуза, они рассказали об особенностях поступления, обучения, а также о специальностях на факультетах. Подробнее ознакомиться с ходом онлайн-трансляции можно на официальном Youtube-канале БГЭУ.