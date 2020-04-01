ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ! Заметка об изменении пошлин на нефть и нефтепродукты, опубликованная 1 апреля в 15:06, аннулирована

Минск, 1 апреля. Уважаемые подписчики! Информационная заметка под заголовком "Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы ЕАЭС", опубликованная на ленте новостей 1 апреля в 15.06, аннулирована по причине недостоверности сведений, предоставленных пресс-службой Совета министров.

Актуальная информация об изменении пошлин на нефть и нефтепродукты размещена в информационной заметке, опубликованной в 17.33.