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Дата распечатки: 01.04.2020 18:41
 
01.04.2020 17:51 Экономика

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ! Заметка об изменении пошлин на нефть и нефтепродукты, опубликованная 1 апреля в 15:06, аннулирована

Минск, 1 апреля. Уважаемые подписчики! Информационная заметка под заголовком "Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы ЕАЭС", опубликованная на ленте новостей 1 апреля в 15.06, аннулирована по причине недостоверности сведений, предоставленных пресс-службой Совета министров.

Актуальная информация об изменении пошлин на нефть и нефтепродукты размещена в информационной заметке, опубликованной в 17.33. 

БелаПАН.

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